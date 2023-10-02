Meral Akşener, İyi Parti Başkanlık Divanı Üyeleri Ve Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

Meral Akşener, İyi Parti Başkanlık Divanı Üyeleri Ve Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleriyle buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleriyle buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki bir restoranda, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i, Ankara Milletvekili Adnan Beker karşıladı.

Anka Haber Ajansı

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