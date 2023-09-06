Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce İle Görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkez'inde ziyaret etti. İnce'yi partiye gelişinde Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Akburak karşıladı.

1 saat 15 dakikalık süren görüşme sonrası İnce'yi Akşener uğurladı. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. İki genel başkan da basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Anka Haber Ajansı