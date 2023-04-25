Meral Akşener: "Milletimize Yapılan Hiçbir İhaneti Unutmadık, Unutturmayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin “AK Yapım sunar: İhanetin Bedeli” başlıklı seçim kampanyası videosunu “Bize atılan tüm iftiralar karşısında gerçeklerle konuşacağız. Milletimize yapılan hiçbir ihaneti unutmadık, unutturmayacağız” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin “AK Yapım sunar: İhanetin Bedeli” başlıklı seçim kampanyası videosunu “Bize atılan tüm iftiralar karşısında gerçeklerle konuşacağız. Milletimize yapılan hiçbir ihaneti unutmadık, unutturmayacağız” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan “AK Yapım sunar: İhanetin Bedeli” başlıklı kampanya videosunu alıntılayarak Twitter hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bize atılan tüm iftiralar karşısında gerçeklerle konuşacağız. Milletimize yapılan hiçbir ihaneti unutmadık, unutturmayacağız… #İhanetinBedeli”

Anka Haber Ajansı