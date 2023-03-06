Meral Akşener: Milletimizin İradesiyle Tarih Yazacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulmasının arından “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulmasının arından “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının bugün Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’nde yaptığı toplantının ardından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında bu akşam, fotoğraflarla birlikte, “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız” mesajını paylaştı.

Anka Haber Ajansı