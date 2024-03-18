Meral Akşener: "Muhteşem Tarihimizin Destansı Durağı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz Kutlu Olsun"

Meral Akşener: "Muhteşem Tarihimizin Destansı Durağı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz Kutlu Olsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Muhteşem tarihimizin destansı durağı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun. Çanakkale’de dev orduların önüne duvar ören; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Muhteşem tarihimizin destansı durağı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun. Çanakkale’de dev orduların önüne duvar ören; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Akşener, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğinin, dirliğinin, inanmışlığının, kahramanlığının ve bağımsızlığının vücut bulduğu Çanakkale ruhunun 109. yılındayız. Muhteşem tarihimizin destansı durağı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun! Çanakkale’de dev orduların önüne duvar ören; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'den İlçe Müftüsüne 'Atatürk' Tepkisi: "Bu, Atatürk Ve Cumhuriyetimize Yapılan Bir Saygısızlıktır"
Chp'den İlçe Müftüsüne 'Atatürk' Tepkisi: "Bu, Atatürk Ve Cumhuriyetimize Yapılan Bir Saygısızlıktır"
Erdoğan: Chp Zihniyetinin Fetret Devrinden Ankaramızı Kurtarmaya Var Mıyız?
Erdoğan: Chp Zihniyetinin Fetret Devrinden Ankaramızı Kurtarmaya Var Mıyız?
Meral Akşener Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde Esnafı Ziyaret Etti
Meral Akşener Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde Esnafı Ziyaret Etti
"Para Sayma" Görüntülerine İlişkin Bir Kişi Daha İfade Verdi
"Para Sayma" Görüntülerine İlişkin Bir Kişi Daha İfade Verdi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: “5 Yılda Gazipaşa’ya 925 Milyon Liralık Yatırım Yaptık”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: “5 Yılda Gazipaşa’ya 925 Milyon Liralık Yatırım Yaptık”
Ali Babacan İftar Sofrasında Ramazan Paketi Hesabı Yaptı
Ali Babacan İftar Sofrasında Ramazan Paketi Hesabı Yaptı
Chp Buca Belediye Başkan Adayı Duman: "bu Tuttuğunuz Eli Asla Bırakmayacağım”
Chp Buca Belediye Başkan Adayı Duman: "bu Tuttuğunuz Eli Asla Bırakmayacağım”
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Merhum Başkanvekili Aydın Ünlüce, Mezarı Başında Anılacak
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Merhum Başkanvekili Aydın Ünlüce, Mezarı Başında Anılacak