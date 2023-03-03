Meral Akşener, Partisinin Başkanlık Divanı'nı Topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, partisinin Başkanlık Divanı’nı topladı.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde dün yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından, altı liderin imzasıyla ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.”

Meral Akşener, toplantının ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nin ek binasına geçti. Akşener’i burada bir grup partili karşıladı. Partililer, “Milletin umudu Meral Akşener” sloganı attı.

Akşener, daha sonra partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Anka Haber Ajansı