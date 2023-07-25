Meral Akşener, Partisinin Milletvekilleri Ve Başkanlık Divanı Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Meral Akşener, Partisinin Milletvekilleri Ve Başkanlık Divanı Üyeleriyle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle Ankara'daki bir restoranda buluştu. İYİ Parti Basın Bürosu, basına kapalı gerçekleşen buluşmaya ilişkin görüntü paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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