Meral Akşener Rekor Kıran Ercümen’i Kutladı: “Yolun Açık, Başarıların Daim Olsun Güzel Kızım”

Meral Akşener Rekor Kıran Ercümen’i Kutladı: “Yolun Açık, Başarıların Daim Olsun Güzel Kızım”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Serbest Dalış Kupası’nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen’i kutladı. Akşener, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 metre dalışla, Dünya Serbest Dalış Kupası’nda Türkiye rekoru kıran millî sporcumuz Şahika Ercümen’i yürekten tebrik ediyorum. Bizleri hem çok mutlu ettin hem de çok gururlandırdın. Yolun açık, başarıların daim olsun güzel kızım” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Serbest Dalış Kupası’nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen’i kutladı. Akşener, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 metre dalışla, Dünya Serbest Dalış Kupası’nda Türkiye rekoru kıran millî sporcumuz Şahika Ercümen’i yürekten tebrik ediyorum. Bizleri hem çok mutlu ettin hem de çok gururlandırdın. Yolun açık, başarıların daim olsun güzel kızım” mesajını paylaştı.

Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası’nda 95 metreye 2 dakika 55 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı. Bu dalış aynı zamanda sabit ağırlık kategorisinde Türkiye adına yapılan hem kadın hem erkeklerdeki en derin dalışı olarak kayda geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ercümen’i kırdığı rekor sebebiyle tebrik etti. Akşener, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 metre dalışla, Dünya Serbest Dalış Kupası’nda Türkiye rekoru kıran millî sporcumuz Şahika Ercümen’i yürekten tebrik ediyorum. Bizleri hem çok mutlu ettin hem de çok gururlandırdın. Yolun açık, başarıların daim olsun güzel kızım…”

Anka Haber Ajansı

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