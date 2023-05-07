Meral Akşener, Sakarya'da: “Koskoca Cumhurbaşkanı, Devri İktidarında Kadınlara Söylenmedik Söz Bırakmadı”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Gezmediği siyasi parti kalmadı. Her kapıya gitti” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Bu arkadaşın şuur altında bir tuhaflık var. ‘Siyasi partileri gezdi’ dersin, başka bir şey. ‘Gezmediği kapı’ dediğiniz zaman bir kadına, siyasetçi de olsa, üniversite hocası da olsa veya bir ev kadını da olsa başka başka düşünceler ortaya çıkabilir. Koskoca Cumhurbaşkanı, devri iktidarında kadınlara söylenme

Haber: GÜLARA SUBAŞI – Kamera: FURKAN ERDEM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Gezmediği siyasi parti kalmadı. Her kapıya gitti” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Bu arkadaşın şuur altında bir tuhaflık var. ‘Siyasi partileri gezdi’ dersin, başka bir şey. ‘Gezmediği kapı’ dediğiniz zaman bir kadına, siyasetçi de olsa, üniversite hocası da olsa veya bir ev kadını da olsa başka başka düşünceler ortaya çıkabilir. Koskoca Cumhurbaşkanı, devri iktidarında kadınlara söylenmedik söz bırakmadı. ‘Sürtük, çürük, düşük’ dedi ve bir erkek siyasetçiye bunu asla diyemedi” dedi.

Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Sakarya’da miting düzenledi. Akşener, Demokrasi Meydanı’nda mitingde şunları söyledi:

“Buraya gelirken Recep Bey’in bir beyanını okudum. Çok da üzüldüm. Hepimize bir şey söylüyor. Bana da diyor ki ‘Gezmediği siyasi parti kalmadı. Her kapıya gitti’. Bu arkadaşın şuur altında bir tuhaflık var. ‘Siyasi partileri gezdi’ dersin, başka bir şey. ‘Gezmediği kapı’ dediğiniz zaman bir kadına, siyasetçi de olsa, üniversite hocası da olsa veya bir ev kadını da olsa başka başka düşünceler ortaya çıkabilir. Koskoca Cumhurbaşkanı, devri iktidarında kadınlara söylenmedik söz bırakmadı. ‘Sürtük, çürük, düşük’ dedi ve bir erkek siyasetçiye bunu asla diyemedi.

“APO’YA YALVARIYORSUNUZ, NEREDEYSE AKRABA OLMUŞSUNUZ”

Sayın Recep Bey; senin bir elinde Gaffar Okkan’ın katilleri Hizbullah var, diğer elinde de kanlı terör örgütü PKK var. İkisiyle de el sıkıştın. Apo’yla görüşüyorsunuz, Apo’ya yalvarıyorsunuz, neredeyse akraba olmuşsunuz.

“BUNLAR, SANKİ SAVAŞA GİDER GİBİ SEÇİME GİDİYORLAR”

Erdoğan, bana bugün milliyetçilik taslıyor. Hadi oradan be çakma milliyetçi. Seçim, seçmenin bayramıdır. Siyasetçiyi hizaya çektiği, siyasetçilere dertlerini anlattığı, projeler üretildiği ve vatandaşa hizmet edilen dönemlerin başlangıcıdır. Bunlar, sanki savaşa gider gibi seçime gidiyorlar. Jeliboncu bir arkadaş var. Ankara'da bu arkadaş, Anka Park diye bir park yapmış. O dinozor takıntısı nedir acaba? Üç kişiye tam 16 milyar lira verilmiş. Bunun yanı sıra 4,5 milyar, Ankara çiftçisine kazandıran Mansur Yavaş. İşte aradaki fark. Sağ elinde Hizbullah var. Sol elinde PKK var. Meral Akşener'e dediğin laflarında hesap günü gelecek elbette.

“BİZ, İKTİDAR OLDUĞUMUZDA KANDİL'İ DÜMDÜZ EDECEĞİZ”

Biz, iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz, dümdüz. Çok büyük bir üzüntüm var. Terörle mücadele şartlarını çok ciddiyetsiz hale getirdi bunlar. Kafayı adam, evlilikle bozmuş. Biz gelince erkek erkeğe evliliği serbest bırakıyormuşuz. Daha da ileri gitti, hayvanlarla erkeklerin evlenmesine izin verecekmişiz. Bütün psikiyatristleri, bu muhteremi tedavi etmeleri için göreve çağırıyorum.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE TANK PALET FABRİKASI’NI YENİDEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE VERECEĞİZ”

O fabrikayı sizin büyükleriniz yaptı. Ambargo nedeniyle fabrikanın arazisini Sakaryalılar bağışladı. 20 milyar değeri var, 50 milyon dolar yatırım şartıyla Katarlılara devredildi. Ümit Dikbayır, bu konunun üzerine düştü. İktidara geldiğimizde Tank Palet Fabrikası’nı yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne vereceğiz.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ MUTLAKA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Hemen, bir ay içerisinde 100 bin öğretmen, daha sonrasında 150 bin öğretmen daha atayacağız. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri 15 bin lira olacak. Dul ve yetim maaşlarını da onun yanına çekeceğiz. O ayrı, bu ayrı olmayacak. Engellilerin, gazilerin ve şehit yakınlarının özel hastanelerden ücretsiz yararlanması gerek. İstanbul Sözleşmesi’ni mutlaka hayata geçireceğiz. Kul hakkı yiyeceksek, hırsızlık yapacaksak Allah canımızı alsın inşallah. 14 Mayıs akşamı oylarınızı istiyorum; bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e.”

Anka Haber Ajansı