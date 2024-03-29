Meral Akşener: “Sayın Erdoğan, Emekliye Zam Da Vereceksin, Öğretmeni De Tayin Edeceksin”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suriyelilere, Afganlara, Türkiye'yi soyanların vergilerini ortadan kaldırmaya para buluyorsun arkadaş. Emekliye de vereceksin, öğretmeni de tayin edeceksin, mülakatı da kaldıracaksın. Benim için esas olan millettir, milletin velinimet olmasıdır. Oy verenin de, vermeyenin de o önemi hissetmesidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suriyelilere, Afganlara, Türkiye'yi soyanların vergilerini ortadan kaldırmaya para buluyorsun arkadaş. Emekliye de vereceksin, öğretmeni de tayin edeceksin, mülakatı da kaldıracaksın. Benim için esas olan millettir, milletin velinimet olmasıdır. Oy verenin de, vermeyenin de o önemi hissetmesidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı Merkez’de esnaf ziyaretlerinde bulundu, Eldivan’da vatandaşlarla buluştu. Çankırı'daki ziyaretlerinin ardından Akşener, Çorum’daki iftar programında açıklamalarda bulundu.

“İYİ PARTİLİLERİN YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA İYİ BELEDİYECİLİK YAPILACAĞINA BEN KEFİLİM”

İYİ Partililere seslenen Akşener, 31 Mart’ta oy kullandıkları sandıkların başında olmaları gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Mutlaka sandıklara sahip çıkacaksınız. İlla görevli olmanız gerekmiyor, oy kullandığınız sandıklarda eğer bir İYİ Partili göremediyseniz orada siz kendinizi görevli ilan edeceksiniz. Genellikle erkekler eşlerinin nereye oy kullandığını sormazlar çünkü zaten dediğini yapar zannederler. Hiç de hayat öyle değil. Dolayısıyla erkek arkadaşlarımdan eşlerini ikna etmelerini, kadın arkadaşlarımdan da yine eşlerini ikna etmelerini; annelerini, babalarını, kardeşlerini ikna etmelerini rica ediyorum. Bu seçimde iktidar değişmeyecek ama bu seçimde yerel yönetimlerde İYİ Partililerin kazandığı bir yerel yönetim anlayışında, iyi bir yönetim anlayışında, iyi belediyecilik anlayışında; o seçilen şehirlerde çalmayan, çaldırmayan, düşmanlık etmeyen, insanları birbirinin karşısına dikmeyen, kutuplaştırmayan, kavrayan, kucaklayan bir yönetim anlayışıyla iyi belediyecilik yapılacağına ben kefilim.”

“MİLLETİMİZ İNŞALLAH 2028’DE İYİ PARTİ’Yİ İKTİDAR EDECEK”

Belediye başkanlıklarının ve belediye meclis üyeliklerinin alınmasının önemine dikkati çeken Akşener; “Biz bu seçimden İYİ Parti olarak milletimizin tartısından hakikaten gönül rahatlığıyla çıktığımızda; bütün gençler, bütün kadınlar, bütün emekliler, bütün çiftçiler, bütün köylüler, bütün atanamayan öğretmenler, bütün mülakatzedeler, hakları yenen gençlerimizin her biri görecek ki, esnafımız görecek ki muhalefet nasıl yapılırmış. Muhalefet nasıl milletin sesi olur ve iktidarı nasıl sizin haklarınızı vermeye, size hizmet etmeye mecbur bırakırmış. Bütün milletimiz bunu görecek ve inşallah 2028’de de İYİ Parti’yi iktidar edecek” ifadelerini kullandı.

“SİYASET ESNAFI SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞUNU UNUTTU VE UNUTTURDU”

Akşener, İYİ Parti olarak EYT’nin gündeme alınmasına ve çözülmesine katkıda bulunduklarını hatırlatarak konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bu esnaf gezilerinin esas unsuru benim için milletin velinimet olduğunu ben başta olmak üzere bütün siyasilere duyurmaktı. Çünkü esnaf dükkânlarında müşteri velinimettir. Müşteriyi memnun etmek sizin için önemlidir, doğru mu? İşte siyasette de seçmen budur ama siyaset esnafı seçmenin velinimet olduğunu, milletimizin velinimet olduğunu unuttu ve unutturdu. Onun için de her konuda çırak çıkıyorsunuz. Diyorlar ki "para yok." Suriyelilere para buluyorsun arkadaş, Afganlara para buluyorsun arkadaş, Türkiye'yi soyanların vergilerini ortadan kaldırmaya para buluyorsun arkadaş. Emekliye de vereceksin, öğretmeni de tayin edeceksin, mülakatı da kaldıracaksın. Benim için esas olan millettir, milletin velinimet olmasıdır. Oy verenin de, vermeyenin de o önemi hissetmesidir.”

Anka Haber Ajansı