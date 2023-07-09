Meral Akşener, Süleyman Sırrı Özdolap’ın Cenazesine Katıldı

Meral Akşener, Süleyman Sırrı Özdolap’ın Cenazesine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın cenaze törenine katıldı.

Yaşamını yitiren Süleyman Sırrı Özdolap için bugün İstanbul’daki Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenledi. Törene, Meral Akşener de katıldı. Akşener, Özdolap’ın ailesine başsağlığı diledi.

Süleyman Sırrı Özdolap’ın cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anka Haber Ajansı

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