Meral Akşener, Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş’u Ziyaret Etti

Meral Akşener, Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş’u Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlamasının ardından bugün partisinin TBMM’deki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Akşener, grup toplantısı sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ziyarette, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu da Akşener'e eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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