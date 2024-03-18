Meral Akşener Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde Esnafı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Erkan ve Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Faruk Beldüz ile esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Erkan ve Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Faruk Beldüz ile esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Erkan ve Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Faruk Beldüz eşlik etti.

Esnaftan partisinin adaylarına destek isteyen Akşener, ziyaret sırasında Büyük Birlik Partisi Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Necati Selvitop'la karşılaştı. Akşener ve Selvitop karşılıklı başarı dileklerinde bulundu.

Bir markete giren Akşener, "Seçim zamanı bütün siyasi partiler gibi oy istiyoruz sizlerden. Kim ikna ederse o alacak. Hangisi hayırlıysa Allah onu nasip etsin. Seçmenin bayramı." dedi.

Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş, yemeni hediye etti.

Anka Haber Ajansı