Meral Akşener: “Umuyorum Ki Göçük Altında Kalan Madencilerimize Bir An Önce Sağ Salim Ulaşırız”

Meral Akşener: “Umuyorum Ki Göçük Altında Kalan Madencilerimize Bir An Önce Sağ Salim Ulaşırız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz. Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz. Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız. Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Akşener’in paylaşımı şöyle:

“Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz. Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız. Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”

Anka Haber Ajansı

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