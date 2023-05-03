Meral Akşener Ve Mansur Yavaş, Bursa Mitingi Öncesi Sinan Ateş'in Ailesini Ziyaret Etti

Meral Akşener Ve Mansur Yavaş, Bursa Mitingi Öncesi Sinan Ateş'in Ailesini Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Akşener’in bugünkü mitingi öncesinde, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

HABER: MAHİR BAĞIŞ- ZEHRA DEĞİRMENCİ-SİBEL KAHRAMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Akşener’in bugünkü mitingi öncesinde, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Akşener ve Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adaylarının yanı sıra CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta: "Kul Hakkı Yiyene Oy Vermeyin Artık"
Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta: "Kul Hakkı Yiyene Oy Vermeyin Artık"
Dsp Samsun İl Başkanlığı’ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek
Dsp Samsun İl Başkanlığı’ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hizbullahçı, İki Adli Suçlu Ve Eski Korgeneralin Cezalarını Affetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hizbullahçı, İki Adli Suçlu Ve Eski Korgeneralin Cezalarını Affetti
İzmir’de Memleket Partisi Kemalpaşa İlçe Yönetimi İstifa Etti
İzmir’de Memleket Partisi Kemalpaşa İlçe Yönetimi İstifa Etti
Başkan Selvitopu: "Projelerimiz Hızla İlerliyor"
Başkan Selvitopu: "Projelerimiz Hızla İlerliyor"
Oğuz Kaan Salıcı: “Seçim Bir Siyasi Partinin Meselesi Olmaktan Çıktı Memleket Meselesi Haline Geldi”
Oğuz Kaan Salıcı: “Seçim Bir Siyasi Partinin Meselesi Olmaktan Çıktı Memleket Meselesi Haline Geldi”
İmamoğlu Van'da: "Adaletin Ekrem'i Selehattin'i Olmaz, Yargısız İnfaz Hiçbir Vatandaşa Hak Görülemez"
İmamoğlu Van'da: "Adaletin Ekrem'i Selehattin'i Olmaz, Yargısız İnfaz Hiçbir Vatandaşa Hak Görülemez"