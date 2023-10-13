Meral Akşener, "Zübeyde, Analar Ve Oğullar" Filminin Galasına Katıldı

Meral Akşener, "Zübeyde, Analar Ve Oğullar" Filminin Galasına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filminin Ankara galasına katıldı. Akşener galada, "Bu filme emeği geçen, sanatçısından senaristine, yapımcısından yönetmenine her bir arkadaşıma en derin teşekkürlerimi sunuyorum çünkü gerçekten kalbimize dokunan ve en önemlisi bire bir Zübeyde Anne'yi yansıtan bir film yapmışlar. İnanılmazdı çünkü benim ailemden dinlediğim hatıralar var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filminin Ankara galasına katıldı. Akşener galada, "Bu filme emeği geçen, sanatçısından senaristine, yapımcısından yönetmenine her bir arkadaşıma en derin teşekkürlerimi sunuyorum çünkü gerçekten kalbimize dokunan ve en önemlisi bire bir Zübeyde Anne'yi yansıtan bir film yapmışlar. İnanılmazdı çünkü benim ailemden dinlediğim hatıralar var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener ile birlikte; Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı konu alan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filminin Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara galasına katıldı. Siyasete atılmadan önce Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı Başkanlığı yapan Akşener, filmi izledikten sonra duygusal anlar yaşadı. Akşener, filmle ilgili şunları söyledi:

"GERÇEKTEN KALBİMİZE DOKUNAN VE BİRE BİR ZÜBEYDE ANNE'Yİ YANSITAN BİR FİLM YAPMIŞLAR"

"Bu filme emeği geçen, sanatçısından senaristine, yapımcısından yönetmenine her bir arkadaşıma en derin teşekkürlerimi sunuyorum çünkü gerçekten kalbimize dokunan ve en önemlisi bire bir Zübeyde Anne'yi yansıtan bir film yapmışlar. İnanılmazdı çünkü benim ailemden dinlediğim hatıralar var. Bire bir aynı, hele o oda, hastalandığındaki oda. Yetimlerle olan ilişkisi ve İslami inancı, temiz, saf Müslümanlığı, Allah'a olan teslimiyetini bire bir yansıtmışlar. Beni çok uzaklara götürdü bu film ve aracılığınızla bütün milletimizden ricamdır ki; bu filmi özellikle kadınlarımız, gençlerimiz ne olur seyretsinler.

Ben Cumhuriyet tarihi anlattım 15 yıl üniversitede ama en büyük yanım; babamın amcası Atatürk'ün arkadaşı. Dolayısıyla ailemden dinlediğim çok hikaye var, babamın ailesi ailecek tanıyorlar. Ben Zübeyde Hanım'a zaman zaman haksızlık edildiğini düşündüm. Bu beni çok acıya sevk etmiştir. Bütün göçleri kadınlar yapmıştır, hem Kafkasya'dan hem Balkanlar'dan gelen göçlerin tamamını kadınlar yapmıştır. Bir de o göç kavramını vermişler, muhteşemdi."

Anka Haber Ajansı

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