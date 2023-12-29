Meral Akşener’den 1993’te Şehit Olan Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in Aksaray’daki Ailesine Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Eylül 1993'te Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in Aksaray’daki ailesini ziyaret etti. Akşener, “Sabır çok kolay bir şey değil özellikle annelerde ama gene de bir sabır abidesi gibi oldular” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Eylül 1993'te Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in Aksaray’daki ailesini ziyaret etti. Akşener, “Sabır çok kolay bir şey değil özellikle annelerde ama gene de bir sabır abidesi gibi oldular” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Aksaray’da 15 Eylül 1993’te Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in anne-babasının evini ziyaret etti. Akşener’i şehit Karacaer’in annesi, eşi ve 2 oğlu kapıda karşıladı. Akşener, Karacaer’in oğluna “Kaç yaşındaydın oğlum o zaman” diye sordu. Şehidin annesi de torununun o dönem 3 yaşında olduğunu söyledi.

Ardından şehit Karacaer’in babası ile sohbet eden Akşener, “94’ün Temmuz’undan itibaren şehit ailelerine yönelik bir vakıf yönettim 1999-2000’e kadar, Zübeyda Hanım Şehit Aileleri Vakfı. Ondan sonra da çok içlerinde oldum. Bugün burada oturuyor olmamı o hayır dualarına borçluyum diye düşünüyorum. Çok zor bir şeydir. Sabır çok kolay bir şey değil özellikle annelerde ama gene de bir sabır abidesi gibi oldular” dedi.

Ziyarette şehit Karacaer için dua okundu.

Anka Haber Ajansı