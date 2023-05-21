Meral Akşener’den Hüda Par'a Tepki: “Kadını Sahiplendirmekten Bahsediyorlar. Hayvan Mıyız Biz”

Haber: ÇAĞATAN AKYOL / SİNEM NAZLI DEMİR - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “HÜDA PAR; Cumhuriyet’i, Anayasa’nın ilk 4 maddesini tartışmayı talep ediyor. Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Bütün bunların normal hâle geleceği bir Türkiye’den kaçınmak için, bütün seçmenlerimize söylüyorum, bakın 2,5 milyon seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermesi lazım” dedi.

Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak 2. turuna yönelik propaganda çalışmalarına bugün İstanbul’da başladı. Bakırköy’deki Yeşilköy Mahallesi’ni ziyaret eden Akşener’e, partililer de eşlik etti. Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yurttaşlardan oy istedi. Akşener, gazetecilerin HÜDA PAR ve Hizbullah ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

“KEMAL BEY İÇİN OY İSTEYECEĞİZ: Kemal Bey için oy isteyeceğiz. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza, yani akrabalarınıza bakın lütfen. Mardin’de, Trakya’da, Kocaeli’nde veya Sakarya’da göçmenlerin gezdiği yerlerden bahsediyoruz. Geçen seçimde Kemal Bey dışında oy kullanmış akrabanız varsa bunlarla çalışmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü bir daha biz, parlamenter sistemi konuşamayız. Dolayısıyla biz, bu seçimde Kemal Bey’i kazandırmalıyız. Onun için de böyle tek tek arayacağız. Biz, bir hayat yaşadık, bitti. Şu çocuklara borcumuz var. Bakın, ‘Suriyeliler burayı bastı’ diyorlar. Bunu bir düşmanlık anlamında söylemiyorum ama 10 milyon göçmen olur mu bir ülkede? Onun için rica ediyorum hepinizden. Çalışacaksınız. Ben de çalışıyorum. Arkadaşlarımız çalışıyor.

KADINI SAHİPLENDİRMEKTEN BAHSEDİYORLAR. HAYVAN MIYIZ BİZ: HÜDA PAR; Cumhuriyet’i, Anayasa’nın ilk 4 maddesini tartışmayı talep ediyor. Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Bütün bunların normal hâle geleceği bir Türkiye’den kaçınmak için, bütün seçmenlerimize söylüyorum, bakın 2,5 milyon seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermesi lazım. Bunun için özellikle her bir kadının, her bir genç erkeğin çalışması lazım. Aksi takdirde yarın yaşam alanı bulamayacaksınız. Onun için de oy vereceğiz ve bu sistemin değişmesi için gayret göstereceğiz. Bize bütün bir seçim boyunca ‘PKK’lı’ dendi. 50 bin tane iftira atıldı ama buna karşı dört HÜDA PAR’lı girdi Meclis’e. Yarının Türkiye’sinde başı açık, başı kapalı, genç veya yaşlı kadınların ne hâle dönüşeceğinin bir göstergesidir. Yani bu baştayken önüne geçmek lazım. Çok daha azken önüne geçmek lazım. Bu yaygın hâle gelir. Herkes Konca Kuriş’i hatırlamalı. Konca Kuriş, tam tesettürlü bir kadındı. Gençler hatırlamayabilir, domuz bağıyla öldürüldü. Beş çocuk annesi bir kadındı. Niçin öldürüldü? Hizbullah tarafından öldürüldü. Hizbullah ve PKK’ya ‘Terör örgütü diyemem’ diyen bir mantık var. Onun için de kadınlar, en fazla da AK Partili kadınların üzerlerine düşeni yapması gerekiyor ki bu manyaklıktan kurtulalım.

ALINMASI GEREKEN OYLAR İÇİN GELDİM: Tahmininizin ötesinde bir nüfus var burada. Dolayısıyla genel olarak da seküler ve CHP ya da İYİ Parti’nin seçmeni var bu bölgede. Zaten ağırlıklı olarak bu bölge birinci turda muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu’na oy verdi ve ağırlıklı olarak CHP’ye ama ihmal ettikleri bir durum var. O da demin söylediğim, yani beraber yaşadıkları, evlerinde çalışan, iş yerlerinde çalışan kişiler. Onların da oylarını almaları gerekiyor bu defa. Ben de onun için geldim.”

Anka Haber Ajansı