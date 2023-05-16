Meral Akşener’den Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından “Şırnak'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Şırnak’ta şehit olan iki jandarma için Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Akşener’in mesajı şöyle:

“Şırnak'ta şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun…”

Anka Haber Ajansı