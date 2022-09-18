Merdivenlerde Dengesini Kaybedip 5 Metre Yükseklikten Düştü; Ağır Yaralandı

Merdivenlerde Dengesini Kaybedip 5 Metre Yükseklikten Düştü; Ağır Yaralandı

BURSA'da, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 5 metrelik yükseklikten toprak zemine düşen kişi ağır yaralandı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA'da, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 5 metrelik yükseklikten toprak zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Osmangazi Caddesi'nde bulunan merdivenlerden Timurtaşpaşa Parkı'na inmek isteyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altında alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Merdivenlerde Dengesini Kaybedip 5 Metre Yükseklikten Düştü; Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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