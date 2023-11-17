Meriç Tafolar Chp Genel Merkez İletişim Koordinatörü Oldu

Meriç Tafolar Chp Genel Merkez İletişim Koordinatörü Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Basın Danışmanı Meriç Tafolar, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörü olarak atandı. Gazeteci Şevket Yaman ise Özel'in Basın Danışmanı olarak görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Basın Danışmanı Meriç Tafolar, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörü olarak atandı. Gazeteci Şevket Yaman ise Özel'in Basın Danışmanı olarak görevlendirildi.

Tafolar ve Yaman'ın yeni görevleri CHP Genel Merkezi'nden bu akşam yapılan bilgilendirme notu ile duyuruldu. Yapılan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından; Sayın Meriç Tafolar Genel Merkez İletişim Koordinatörü, Sayın Şevket Yaman Genel Başkan Basın Danışmanı olarak görevlendirilmiştir."

Anka Haber Ajansı

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