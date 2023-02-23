Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Chp Lideri Kılıçdaroğlu İle Hatay’da İncelemelerde Bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte afet bölgesi Hatay’a giderek, incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilk haftasında afetin yaşandığı 10 ili de ziyaret eden Başkan Seçer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte yeniden Hatay’a gitti. Seçer ve Kılıçdaroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bölgedeki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde, deprem sonrası Mersin’de yaşanan yoğun göç dalgası ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Mersin’in deprem sonrası yükünün arttığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’mız burada. Onun da yükü başka bir türlü arttı. Çünkü buradan oraya yaklaşık 350 bin kişilik bir nüfus akımı var. Dolayısıyla oranın da sorunlarının bir şekilde çözülmesi gerekiyor, çaba harcanması gerekiyor” dedi.

Seçer beraberinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türk ve İsveç Lionları tarafından kurulan bin 500 kişi kapasiteli çadır kenti ziyaret etti. Yurttaşlara ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Seçer, yetkililerden çadır kentin sosyal donatı alanları, hizmetleri ve günlük işleyişi hakkında bilgi aldı.

Anka Haber Ajansı