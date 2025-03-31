Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Gençlerin Ayaklarına, Kalbine, Yüreğine, Prangalar Vuramazsınız”

CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “19 Mart’tan bu yana Türk milleti ve başta gençler, siyasetin, siyasetçinin önüne geçmiştir. Siyaset ve siyasetçi milleti takip etmiştir. Bu çocuk doğduğundan beri bu iktidar var, çocuk bıkmış, bezmiş. 21. yüzyılda, kitle iletişim araçlarının bu kadar gelişmiş olduğu bir durumda bu çocuğun ayaklarına, kalbine, yüreğine, özgürlük anlayışına prangalar vuram

(MERSİN) - CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “19 Mart’tan bu yana Türk milleti ve başta gençler, siyasetin, siyasetçinin önüne geçmiştir. Siyaset ve siyasetçi milleti takip etmiştir. Bu çocuk doğduğundan beri bu iktidar var, çocuk bıkmış, bezmiş. 21. yüzyılda, kitle iletişim araçlarının bu kadar gelişmiş olduğu bir durumda bu çocuğun ayaklarına, kalbine, yüreğine, özgürlük anlayışına prangalar vuramazsınız” dedi.

CHP Mersin İl Başkanlığında gerçekleşen bayramlaşma törenine CHP İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada, 19 Mart'tan bu yana yaşananlar nedeniyle bayramı buruk kutladıklarını belirtti. Gayretle sürdürdükleri çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandığını aktaran Seçer, “Mücadele etmezseniz doğruya, güzele ulaşamazsınız. Hiç kimse bizimle vatan, yurt, millet sevgisi konusunda yarışmasın, ahkam kesmesin” dedi.

Türkiye’nin çeşitli zorluklardan geçtiğini ifade eden Seçer, demokrasi mücadelesinin her zaman devam ettiğinin altını çizdi. Seçer, şöyle devam etti:

“Ülkemizin sigortası CHP'dir”

“Türkiye’nin demokrasi tarihi dünden bugüne değil, iki asra yaklaşıyor. Bugün verdiğimiz mücadelede aslında bir demokrasi mücadelesi. Biz 600 yıllık imparatorluğun üzerine küllerinden doğmuş bir ulusuz. Biz Türk milletiyiz, biz Anadolu’yuz. Etnik yapımız, inancımız, rengimiz ne olursa olsun biz Türk milletiyiz. CHP ile övünç duyuyoruz. Ülkemizin sigortası CHP'dir. CHP var olacak ki, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak.”

“CHP zayıflatılmaya çalışılıyor”

Seçer, son dönemde özellikle partisinin belediye başkanlarına yönelik yürütülen hukuki süreçlerin siyasi bir operasyon niteliği taşıdığını belirterek, “Saldırı şahsımız üzerinden partimizedir. Bugün cezaevinde tutsak edilen belediye başkanlarımız, siyasilerimiz üzerinden CHP'ye saldırılıyor, zayıflatılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan yöneltilen suçlamaların adil olmadığını dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

“Bir insanın üzerinde hükmünüz kesinleşmemişse, adalet karşısına çıkarıp kuvvetli delillerle mahkeme hüküm vermiyorsa, o insan masumdur. Siz boş dosyalarla bu insanları ‘terörist’ ilan ediyorsunuz. Teröristlerle ya da terörizmle işbirliği içerisinde olduğunu iddia ediyorsunuz. Diğer taraftan çamur at izi kalsın mantığı ile yolsuzlukla itham ediyorsunuz.”

İktidardan devralınan belediyelerin durumuna dikkati çeken Seçer, “Önce bir aynaya bakın. Bu memlekette CHP’li belediyelerden başka belediyeler yok mu? Mersin’i ve geçen dönemi düşünün. Akdeniz’de, Toroslar’da Silifke’de bir bakın kaybettiği belediyelerde neler olmuş? CHP’li belediyelerden başka belediyelere gücünüz mü yetmiyor? Gücünüz yeter de, kendi belediyeleriniz diye işinize gelmiyor” dedi.

“Biz yılmayız, biz korkmayız”

Henüz gerçekleşmemiş olayların siyasi algı operasyonlarıyla yönlendirildiğini söyleyen Seçer, uzun süredir gündemde CHP’li belediyelere gerçekleştirilen müdahalelere ilişkin, “Şüyuu vukuundan beter. Biz yılmayız, biz korkmayız. Bu operasyonlar devam edecek. Siz CHP’li belediye başkanlarından suç makinesi insanlar yaratmaya çalışıyorsunuz. Şu güzide, dünyanın en kadim partisi, ulusu küllerinden doğurmuş bir parti, Cumhuriyet kurmuş bir partiyi suç odağı haline mi getirmeye çalışıyorsunuz? Türk milleti bu tuzakları görür. Bütün yapılanlar bizleri yıpratmak, ürkütmek, korkutmak, halk karşısında kötü duruma düşürmek için” ifadelerini kullandı.

“Dimdik ayakta duracağız”

Seçer, partililere birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak, CHP’nin güçlü kalması gerektiğini belirtti. Bunun ancak tüm üyelerinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olacağını söyleyen Seçer, “Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, dimdik ayakta olacağız. Öncelikle CHP'liler artık tatil, bayram, seyran, düğün, gece-gündüz, yağmur, çamur yok. Bizim en büyük direncimiz partimiz ise partimizi diri tutacağız. Herkes el ele tutuşursa bu partinin üzerine kim gelebilir? Kim bizi yıpratabilir?” diye sordu.

Milletin direnişinin siyasetin önüne geçtiğini vurgulayan Seçer, siyasetçilerin aynaya bakması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“19 Mart’tan bu yana Türk milleti ve başta gençler, siyasetin, siyasetçinin önüne geçmiştir. Siyaset ve siyasetçi milleti takip etmiştir. O alanları dolduran gençlerin birileri tarafından örgütlendiğini mi düşünüyorsunuz? Hayır, kendi içlerinde, kendi duygularıyla sokağa çıktılar. Çünkü yılların birikimi. Çeyrek asırdır bu ülkeyi aynı kafa yönetiyor. Bu çocuk doğduğundan beri bu iktidar var, çocuk bıkmış, bezmiş. En iyi okulda okusa da, yarından umut göremiyor. Çünkü çocuğun ruhu özgür. 21. yüzyılda, kitle iletişim araçlarının bu kadar gelişmiş olduğu bir durumda bu çocuğun ayaklarına, kalbine, yüreğine, özgürlük anlayışına prangalar vuramazsınız.”

“En büyük güç, milletin gücüdür”

“En büyük güç, milletin gücüdür” diyen Seçer, millete güvendiğini ve inandığını sözlerine ekledi. Yorulmadan çalışmak gerektiğini belirten Seçer, “Yan gelip yatarsak, hepimiz tutsak oluruz. Çalışmanın verdiği özgüvenle konuşuyorum; gecemizi gündüzümüze katarak halkımızın yanında duran, CHP'yi şerefiyle temsil eden bir belediye başkanı olarak konuşuyorum; halkımızın yanındayız” diye konuştu.

İktidara eskiden oy veren vatandaşların artık farklı düşündüğünü söyleyen Seçer, “Yeter ki siz halka gidin, dokunun, halini hatırını sorun, şefkatle yaklaşın” dedi. Seçer, 2019'dan bu yana CHP’li belediyelerin sosyal politikalara ağırlık vererek halkta karşılık bulduğunu ve Türkiye’deki siyasetin yol haritasını çizdiğini belirtti.

İktidarın antidemokratik ve hukuk dışı yollarla 2019 yılından itibaren CHP’li belediyelerin üzerine gittiğini söyleyen Seçer, “Mersin’de başta Büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerimiz var. Halka gidiyor, yolunu yapıyor, suyunu yapıyor, hastasına bakıyor, tarımına da destek yapıyor. Şefkatli kollarını uzatıyor onlara. Onların ezberi bozuldu, hesapları bozuldu” dedi.

“Sandık gelecek, millet tercihini kullanacak, bugünler sona erecek”

CHP’yi diri tutarak Türkiye’yi yaşadığı hukuksuz süreçten çıkarmak zorunda olduklarını belirten Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bize yüklenen tarihi görev bu, bundan kaçamayız. Partimize güveniyoruz, partimiz güçlü bir partidir. Beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza güveniyoruz, inanıyoruz ama her şeyden öte milletimize güveniyoruz. En büyük güç. milletin gücüdür. Durumdan rahatsızlık duyan, ekonomik buhran içerisinde zorluk çeken, kendini güvende hissetmeyen, huzursuz, mutsuz yaşayan vatandaşlarıma sesleniyorum; her zor durumdan bir çıkış vardır. Milletimizle beraber bugünleri aşacağız. Sandık gelecek, millet tercihini kullanacak, bugünler sona erecek. En büyük güç millettir. Biz görevimizi yapacağız, çalışacağız. Bir arada olacağız, birlik içerisinde, inançlı ve şevkli olacağız. Göreceksiniz ki, başaracağız. Bayramınız kutlu olsun.”

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ise iktidarın yol açtığı ekonomik yıkım, adaletsizlik ve güvensizlik ortamında bayram geçirdiklerini vurgulayarak, “Bu şartlar altında tüm halkımız gibi biz de CHP olarak mutlu ve sevinçli değil ama iktidarın beklentisinin aksine; inatla, sinmeden, geri adım atmadan, umutla ve her zamankinden yüksek moralle bayramımızı kutluyoruz. Bugün bizlerle bir arada olmayan, ailesinin, sevdiklerinin yanında bulunmayan, bayramlaşamayan başta Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, esaret altında tutulan tüm yol arkadaşlarımıza buradan selam gönderiyoruz. Sizlerin de bayramı kutlu olsun” dedi.

Bayramlaşma programında, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de birer konuşma yaptı.

Program, konuşmaların ardından partililerin bayramlaşmasıyla sona erdi.

Anka Haber Ajansı