Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Seçimden Sonra Günlerce Mersin Konuşulacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Vahap Seçer, 31 Mart’ta hemen hemen bütün partilerden kendisine destek geleceğini söyleyerek, "Seçimden sonra günlerce televizyon ekranlarında Mersin konuşulacak.” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Seçer, Kanal 33, İçel TV ve FM, Sun TV ve FM, HRT, TV A, Koza TV, Radyo Metropol, Kent Radyo, Mix FM, Radyo Ülkü, Radyo Çetin, Mersin FM, Yörük FM, Tepe FM ortak yayınında gazeteci Ahmet Özdemir’in sorularını cevapladı.

Başkan Seçer, göreve gelmeden önce Mersin’in huzur kenti olmasıyla ilgili verdikleri sözü tuttuklarını söyleyerek, kentte herkesin huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığını kaydetti. Mersin’in geniş bir coğrafya olduğunu ve kentte her kesimden insanın bulunduğunu belirten Seçer, tüm farklılıklara rağmen insanların huzurla yaşadığını vurguladı. Seçer, “Herkes Mersin’de aslında şehrin temizliğinden, güzelliğinden, şehri bir sahiplenen olduğundan dolaylı son derece mutlu ve müsterih. Hiçbir vatandaşım bu anlamda bana şikayetini bildirmedi, bilakis teşekkürünü ve memnuniyetini dile getiriyor.” şeklinde konuştu.

"KENTİN MARKA OLMASINA SADECE PARA YETMEZ"

Özellikle sosyal politikalar konusunda Mersin Büyükşehir’in hizmet ve politikalarının örnek gösterildiğini belirten Seçer, şöyle devam etti:

“Mersin’i böyle tanıtabilirsiniz. İyi yöneticilerinizle, iyi siyasetçilerinizle, çıkaracağınız sporcularla, şampiyon sporcular ve takımlarla, sanatçılarla, yazarlarla, çizerlerle Mersin tanıtılır. Bunlarla bir marka kent haline gelir. Sadece para kentin marka kent olmasına yetmez. Orada tarihsel birikim, bir kültür olacak, bir anlayış olacak. Bütün bunların birleşim bir sinerji yaratır ve o kenti bir marka kent yapar.”

Mersin Büyükşehir olarak mali bir dengeleri bulunduğunu kaydeden Seçer, 2019 Nisan ayında göreve geldiklerinde bütçe gerçekleşme oranının yüzde 70’ler civarında olduğunu anlattı. Göreve geldiklerinde bütçelerinden daha fazla borcu bulunan bir belediye devraldıklarını vurgulayan Seçer, şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin gerçekçi bütçeler olduğunu kaydetti. Seçer, konuya ilişkin şunları aktardı:

“Bütçe gerçekleşme oranı yüzde 90’ların üzerinde. En düşük bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 93-94. Yüzde 99’ları da gördük. Tahmini bütçemizi çok güzel ve dengeli yapıyoruz. Bütçenin 6’da 1’i borcumuz var ve teslim aldığınızda bütçemizin yüzde 30 daha fazlası borcu vardı. Böyle bir tablodan bahsediyoruz.”

"BANKALAR NEZDİNDE SON DERECE PRESTİJLİ BİR BELEDİYEYİZ"

Mersin Büyükşehir’in mali disiplini sağlamış bir belediye olduğunu söyleyen Seçer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Mersin Büyükşehir’in ekonomik ve mali yönetim performansıyla ilgili olarak kredi notunu B’den B artıya çıkardığını kaydetti. Seçer, şöyle devam etti:

“Yani bir düzelme ve disiplin olduğunu söylüyor. Onun için bankalar bize altyapı konusunda krediler vermeye başlıyor, hibeler veriyor. Biz bankalar nezdinde son derece prestijli bir belediyeyiz. Bizim sorunumuz borçlanma yetkisi alamamaktı. Biz banka faizlerinin çok düşük olduğu dönemlerde kendimizi ifade edebilseydik, o borçları yapabilseydik, çok daha düşük maliyetlere çok daha fazla yol ve hizmet yapabilirdik.”

"SİZİN KARŞI ÇIKTIĞINIZ METROYU BİZ ZATEN YAPIYORUZ"

Seçer, metro projesine ilişkin de şunları söyledi:

“Şimdi billboardlarda görüyorum. Cumhur İttifakı diyor ki ‘Metroyu biz yaparız.’ Güzel, elinize sağlık, ancak niye Meclis’te grubunuz avazı çıktığı kadar ‘Metroya karşıyız. Bu metro Mersin’e olur mu? Bu yanlış projedir’ diye bağırdı. Bugün Cumhur İttifakı Mersinlilerin karşısına ‘Metro’yu biz yaparız’ diye çıkıyor. Sizin karşı çıktığınız ve bugün ‘olur’ dediğiniz projeyi biz zaten yapıyoruz.”

Metro projesinin yatırım programına alınmasının uzun sürdüğünü anlatan Seçer, dosyanın 2 yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığının masasında beklediğini kaydetti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile de bizzat görüşerek Mersin’e yatırım yapmak ve Mersin’i geliştirmek istediklerini anlattığını aktaran Seçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra dış finans izninin verildiğini aktardı. Seçer, “Süratle metro inşaatını başlatacağız. Umut ediyorum çok kısa sürede de istasyonları faaliyete almaya başlayacağız.” dedi.

Seçer, gelecek dönem Tarsus Tramvayı projesini de hayata geçireceklerini belirterek, “Bunlar zaman istiyor. Proje, Altyapı Genel Müdürlüğü’nde izin safhası ve aşaması zaman aldı ama girizgahı yaptık. Raylı sistemler dönemi başladı ve devam edecek.” şeklinde konuştu.

Gelecek dönem Meclis çoğunluğunu sağlayacaklarını ifade eden Seçer, geçen 5 yılda Meclis’te karar almalar konusunda yaşadıkları sıkıntılara değindi.

Tarımsal destekleri önemsediklerinin altını çizen Seçer, 5 yıllık görev süresi boyunca kentte tarımı ve üreticiyi destekleyecek birbirinden zengin projelere imza attıklarını vurguladı. Her bölgenin iklim ve coğrafi koşullarına uygun tarımsal destekleri hayat geçirdiklerini kaydeden Seçer, üretici kadınlara destekte bulunduklarını anlattı. İkinci 5 yıllık görev süresinde ‘Köyümüz Atölye’ projesini hayata geçireceklerini söyleyen Seçer, “Her bölgenin kendi üretim çeşitliliği neyse, o bölgelerde Köyümüz Atölye projesi ile o ürünün son teknoloji ile üretilmesini, ürüne katma değer sağlanmasını, paketlenmesini, coğrafi işaret alınmasını ve o yöreye ilişkin bir marka yaratılmasını planlayan çok önemli bir proje olacak.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Özdemir’in Büyükşehir’in tarımsal desteklerle kent genelinde bir memnuniyet yarattığını söylemesi üzerine Seçer, “Herkesi memnun edecek bir şey yapabilirsiniz. Herkesin bir ilgi alanı var. Herkese nüfuz etmek ve herkesi mutlu etmek önemli.” dedi.

Seçer, gelecek dönem hayata geçirecekleri iki önemli projeyi anlatarak, Tarımsal İnovasyon Merkezi ile bilinçli üretimin önünü açacaklarını, Güneş Enerjisi Santralleri ile de sulama kooperatiflerinin elektrik giderlerini en aza indireceklerini vadetti.

Bir süre önce Erdemli Toptancı Hali’ni de açtıklarını ve bu sayede uzun çözüme kavuşturulmayan bir problemin çözüldüğünü belirten Seçer, gelecek dönem Mut, Anamur, Bozyazı ilçelerine de yeni ve modern bir haller kazandıracaklarını duyurdu.

"BELEDİYE BAŞKANI YATIRIMI BİLECEK"

Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir belediye başkanı yatırımı bilecek. Paranın değerini bilerek, bize emanet edilen paranın sorumluluğunun ağırlığını hissederek çalışıyoruz. Biz de yatırımlarımızda çok dikkatli davranıyoruz. İsraf, bir kente bir kuruma yapacağınız en büyük kötülük. Mersin’i öğrenci kenti yaptık. Öğrenciler ve gençler memnun, ben de onları çok seviyorum. Bunlar muazzam atılımlar. Biz bu konuları önemsedik. Göreve geldiğimiz günden beri ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ dedik.”

Kültür Park’ın kendi yönetimleri döneminde muazzam bir yaşam alanı haline geldiğini dile getiren Seçer; çocuk, genç, yaş almış her yaş grubundan insanın parkta huzurlu bir ortamda zaman geçirebilmesinin önemine işaret etti. Gelecek dönem Mersinlilere 500 dönüm büyüklüğünde yeni bir park oluşturacaklarını aktaran Seçer, “Yeni dönem projelerimizden bir tanesi de Müftü Deresi Yaşam Vadisi. Buradan da Mersinlilere müjdemdir; ikinci 5 yılımda muazzam bir park yapacağız kendilerine.” şeklinde konuştu.

"SÜRATLE DÖNÜŞÜME GİRECEK BÖLGELERİ TESPİT EDECEĞİZ"

Gelecek dönem en önem verdikleri makro projeler arasında sosyal konut projesinin yer aldığını söyleyen Seçer, özellikle geliri düşük yurttaşlar için konut yapıp uygun fiyata kiraya vereceklerini belirtti.

Dirençli kentler oluşturmanın deprem felaketinin ardından kaçınılmaz olduğunun altını çizen Seçer, “Süratle yapı stokunun, dönüşüme girecek bölgelerin tespiti, bu konuda çalışmaları yapabileceğimiz Afet İşleri Daire Başkanlığı'mızı kurduk. Hem bu çalışmaları yapacak hem de kenti olası afetlere artık hazır hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanarak kullanıma açılan Liman yolu hakkında da Özdemir’in sorularını yanıtlayan Seçer, kendisinin "Çalışmalar bittiği zaman Şanzelize gibi olacak" dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Muazzam bir yol oldu. 2 ay önce Meclis toplantısında ‘Bu çalışmaları yapıp mart ayı içerisinde hizmete açacağız’ dediğimde, bana ‘Siz seçim yatırımı diye bunları söylüyorsunuz, mümkün değil bunları yapamazsınız’ dediler. Biz işlerimizi hızlı yapıyoruz. Çünkü bütçemizi çok iyi yapıyoruz. Onun için bir sıkıntı olmuyor.”

"MERSİN GELECEKTE MUAZZEM BİR KENT HALİNE GELECEK"

Mersin’de gerçekleştirdikleri ve gelecek dönem yatırım programına aldıkları yol çalışmaları hakkında bilgi veren Seçer, her kurumun kendi görev alanı içerisindeki çalışmaları yapması gerektiğini söyleyerek, “Bu şekilde Mersin kazanır. Mersin hızla büyüyor ve gelişiyor. Mersin çok daha güzel olacak onu da söyleyeyim. Mersin gelecekte muazzam bir kent haline gelecek.”

Yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu ve yerel seçimlerde yurttaşın partiye değil hizmete bakması gerektiğini belirten Seçer, Mersin’de bir Hizmet İttifakı kurduklarını kaydetti. Hizmetinden memnun olan herkesin oyuna talip olduğunu dile getiren Vahap Seçer, Mersin gibi kozmopolit bir kentte yurttaşın adil ve eşit bir şekilde hizmet gerçekleştirilmesine ve yöneticilerin barışçıl olmasına önem verdiğini anlattı.

"ADALETİ GETİRDİK"

Hizmet ederken oya değil ihtiyaca baktıklarını ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

“Biz adaleti getirdik. Hiçbir yurttaşım, ‘Başkanım biz köyümüze hizmet alamadık çünkü size oy çıkmadığı için hizmet vermediniz’ diyemez. Doğal olarak belediye başkanı kente bu şekilde hizmet ediyorsa, vatandaş da sandığa giderken ‘Ben Başkandan memnunum. Hizmetleri güzel, işleri kaliteli, şehir temiz ve ayrımcılık görmedik. Başkanımızla devam edelim’ diyecek. Mersin halkının bu seçimde çalışmanın, azmin, alın terinin, bir kente gecesini gündüzüne katarak, ayrım yapmadan hizmet eden bir başkana nasıl sahip çıkılacağını buradan Türkiye’ye göstereceklerini görüyorum. Seçimden sonra günlerce televizyon ekranlarında Mersin konuşulacak. Mersin’in huzuru, milletimin selameti her şeyden önemlidir. Bir hafta sonra herkes sandığa gidecek. Yeter ki hukuken halel getirilmesin, yanlış işler yapılmasın. Sandık güvenliği önemli. Hizmet İttifakı çatısı altında desteğinizi bekliyorum.

Anka Haber Ajansı