Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus’ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 53 yaşında vefat eden kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus’ta son yolculuğuna uğurlandı. CHP'NİN 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu siyaset, iş, spor ve medya dünyasından isimler cenaze törenine katılarak Seçer ailesini bu acılı gününde yalnız bırakmadı.