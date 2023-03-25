Mersin Büyükşehir’in Mobil Mutfak Tır'ı, Ramazan Boyunca Malatya’da İftar Yemeği Çıkaracak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımların olduğu bölgelerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir, Mobil Mutfak TIR'ını Ramazan için Malatya’ya yönlendirdi. Ramazan’ın 2. gününde Malatya’yı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımların olduğu bölgelerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir, Mobil Mutfak TIR'ını Ramazan için Malatya’ya yönlendirdi. Ramazan’ın 2. gününde Malatya’yı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Genel Başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte depremin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’yı ziyaret etti. Kente gelen 6 lider, incelemelerde bulunarak depremzedeler ile görüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve diğer liderler ardından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar çadırında kurulan sofralarda depremzedeler ile birlikte yemek yiyen liderler, vatandaşlarla sohbet etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Mutfak TIR'ında pişen yemekler de düzenlenen iftar programında sofralara aş oldu.

RAMAZAN BOYUNCA MALATYA’DA TENCERELER KAYNAYACAK

Deprem felaketinin olduğu ilk günden yola çıkan Mobil Mutfak TIR'ı, büyük yıkımların olduğu birçok bölgede depremzedelere hizmet verdi. Samandağ’ın ardından Adıyaman’da 3 öğün yemek çıkartılan Mobil Mutfak TIR'ı, hafta başında Malatya’ya park etti. Günde ortalama 1500 kişilik iftar menüsü çıkartılan Mobil Mutfak TIR'ı, Yeşilyurt ilçesi Bağlar Mahallesi Aybakan Caddesi’nde yer alan çadırkentte hizmet veriyor.

Anka Haber Ajansı