Mersin Üniversitesi Öğrencilerinden Oturma Eylemi

Mersin Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Öğrencilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

(MERSİN)-Mersin Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Öğrencilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Mersin Üniversitesi öğrencilerinin eylemi akşam saatlerinde Çiftlikköy Yerleşkesi önünde başladı. Burada "Kampüste, alanda öğrenciler darbeye karşı ayakta" yazılı pankart açan öğrenciler "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hak hukuk adalet" şeklinde sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler Üniversite Caddesi'ne yürümek istedi. Çevik Kuvvet polisi öğrencilerin önünde barikat kurdu. Öğrenciler barikatı geçmek isteyince, polisle öğrenciler arasında arbade yaşandı. Polisin dağılın uyarısına öğrenciler oturma eylemi yaparak karşılık verdi.

Yaklaşık yarım saat oturma eylemi yapan öğrenciler daha sonra eyleme son verdi. Öğrenciler polis barikatından beşerli gruplar halinde çıktı.

Anka Haber Ajansı