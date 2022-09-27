Mersin'de Lüks Araç İle Polisevine Saldırı: 2 Polis Yaralı (5) Ek Fotoğraflar

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Polisevine düzenlenen terör saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kadın oldukları tahmin edilen ve sırtlarında çanta bulunan 2 terörist, polisevine yaklaştıklarında içlerinden biri gizlediği tabanca ile polis noktasına doğru yaklaştı. Ardından arkasına gizlediği silahı çıkaran terörist art arda ateş açtıktan sonra yaklaşık 50 metre geride bekleyen diğer saldırganın yanına geldi. İki terörist bu sefer otomatik silahlarla ateş açarak bir kez daha polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açtığı görüldü. Sırtında çanta bulunan terörist vurularak yere düşerken, diğer terörist ise sırt çantasını bıraktığı bölgenin aksine giderek, kameranın görüş açısından kayboldu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı