Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı

Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, orman yakınındaki saman balyalarının olduğu bölgede yangın çıktı.

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesinde, orman yakınındaki saman balyalarının olduğu bölgede yangın çıktı. Alevler, 7 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Şahintepe Mahallesi'ndeki orman yakınında bulunan saman balyaları alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızlı büyüyen alevler, ormana da kısmen sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ormandaki bazı ağaçlar da yangında zarar gördü. (DHA)

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Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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