Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesinde, orman yakınındaki saman balyalarının olduğu bölgede yangın çıktı. Alevler, 7 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Şahintepe Mahallesi'ndeki orman yakınında bulunan saman balyaları alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızlı büyüyen alevler, ormana da kısmen sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ormandaki bazı ağaçlar da yangında zarar gördü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı