Mersin'de Orman Yangını; 110 Hane Tahliye Edildi (8)

Mersin'de Orman Yangını; 110 Hane Tahliye Edildi (8)

YOL VE TÜNELLER TRAFİĞE KAPATILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı yol ve tünellerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Karayolları...

YOL VE TÜNELLER TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı yol ve tünellerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık- Gülnar, Gülnar- Silifke güzergahından sağlanacaktır. Aydıncık- Silifke Devlet Yolu 24- 33. kilometreleri arasında yer alan Karayar ve Eceli 1-2-3 tünelleri taşıt trafiğine kapatılmıştır" paylaşımı yapıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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