Mersin'de Orman Yangını; 110 Hane Tahliye Edildi (8)

YOL VE TÜNELLER TRAFİĞE KAPATILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı yol ve tünellerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Karayolları...