Mersin'de Orman Yangını (2)- Yeniden

Mersin'de Orman Yangını (2)- Yeniden

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan erken müdahaleyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Akdeniz ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan erken müdahaleyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Akdeniz ilçesinin kırsal Hebilli Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopter havadan, 10 arazöz ise ile çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Erken müdahaleyle yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu arada, Mersin'in Gülnar ilçesinde 7 Eylül'de çıkan ve 29 saatte söndürülen orman yangınında ilk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüştü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Mersin'de Orman Yangını (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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