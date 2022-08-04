Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)

Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)

Mersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

SADECE HAVADAN MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Mersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor. 23 arazöz ve çok sayıda personelin sevk edildiği bölgede, arazi yapısı nedeniyle kara ekibi yangına müdahale edemiyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arazi yapısı nedeniyle sadece havadan müdahalenin yapılabilen yangının ilerlemesinin durdurulduğunu belirtti. Yangının büyüme ihtimalinin zayıf ve ikametlere uzak bir bölgede çıkması nedeniyle tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yangın Evlerinin Yapıldığı Şantiyeden 1 Milyon Liralık Hırsızlığa 2 Gözaltı
Yangın Evlerinin Yapıldığı Şantiyeden 1 Milyon Liralık Hırsızlığa 2 Gözaltı
Gaziantep'te Taksi Durağında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Gaziantep'te Taksi Durağında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Olay Yerinde Bıraktığı Ayakkabıdan Yakalanan Cinayet Şüphelisi Adliyede
Olay Yerinde Bıraktığı Ayakkabıdan Yakalanan Cinayet Şüphelisi Adliyede
Otomobil, 'u' Dönüşü Yapan Tır'a Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Otomobil, 'u' Dönüşü Yapan Tır'a Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Ölümlü Kazaya Neden Olup, Kaçan Sürücü Tutuklandı
Ölümlü Kazaya Neden Olup, Kaçan Sürücü Tutuklandı
Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Bakan Kirişci: Yanan Ormanların Yüzde 75'inde Yeniden Ormanlaştırma Tamamlandı
Bakan Kirişci: Yanan Ormanların Yüzde 75'inde Yeniden Ormanlaştırma Tamamlandı