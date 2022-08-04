Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)

Mersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

SADECE HAVADAN MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Mersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor. 23 arazöz ve çok sayıda personelin sevk edildiği bölgede, arazi yapısı nedeniyle kara ekibi yangına müdahale edemiyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arazi yapısı nedeniyle sadece havadan müdahalenin yapılabilen yangının ilerlemesinin durdurulduğunu belirtti. Yangının büyüme ihtimalinin zayıf ve ikametlere uzak bir bölgede çıkması nedeniyle tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı