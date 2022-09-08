Mersin'de Orman Yangını, 2'nci Gününde Kontrol Altında (3)

Mersin'de Orman Yangını, 2'nci Gününde Kontrol Altında (3)

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesindeki bölgeye de sıçrayan orman yangını, 29'uncu saatte kontrol altına alındı.

29'UNCU SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesindeki bölgeye de sıçrayan orman yangını, 29'uncu saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Orman yangını bu saat itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Başta orman teşkilatımız, çalışanları, valimiz, bölge milletvekillerimiz dahil olmak üzere yangının başladığı saatten itibaren olay mevkisinde yangını söndürme çalışmalarına iştirak etmiş bulunmaktayız. Toplam 11 uçak, 29 helikopter ile 138 arazöz, bunların bir kısmı AFAD başta olmak üzere, orman teşkilatımız dışındaki diğer kamu kurumlarından gelen araçlarla birlikte iş makineleriyle yangına müdahale edilmiştir. 850'nin üzerinde yangın söndürmede personel bu saat itibarıyla yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak bulunmuşlardır" diye konuştu.

Öte yandan yangın bölgesinde zarar tespit çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, 1500 hektar alan zarar gördü. (DHA)

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Mersin'de Orman Yangını, 2'nci Gününde Kontrol Altında (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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