Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Erdoğan A. (30), Duran İ. (55) ve tesadüfen olay yerinde bulunan Ercüment K. (29) yaralandı.

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Erdoğan A. (30), Duran İ. (55) ve tesadüfen olay yerinde bulunan Ercüment K. (29) yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa S. (32), mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi Çakırlı mevkisinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mustafa S., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Erdoğan A. ve Duran İ.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Erdoğan A., Duran İ. ve tesadüfen olay yerinde bulunan Ercüment K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Mustafa S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Erdoğan A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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