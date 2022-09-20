Mersin'de 'tefeci' Operasyonu: 16 Gözaltı

Mersin'de 'tefeci' Operasyonu: 16 Gözaltı

MERSİN'de, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 16 şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında 1 kişi de aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşenlere yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapanlara yönelik harekete geçti. Tanık ve müşteki beyanları, diğer teknik imkanlarla uzun süren takip sonrası yapılan somut delillendirmeler sonucu 17 şüphelinin, 40 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı şafak vakti yapılan operasyonda 200 polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16 şüpheli, gözaltına alınırken, aramalarda ise 23 tapu belgesi, 33 senet, 1 çek, 19 kimlik fotokopisi, 1 ajanda, toplam 23 bin 100 TL ele geçirildi. 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, şüpheliler, işlemlerinin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Mersin'de 'tefeci' Operasyonu: 16 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Otizmli Muhsin’in Üniversiteli Olma Sevinci
Otizmli Muhsin’in Üniversiteli Olma Sevinci
Trakya'da, İstanbul'un Suyunu Karşılayan Barajlarda Doluluk Yüzde 50'nin Altına Düştü
Trakya'da, İstanbul'un Suyunu Karşılayan Barajlarda Doluluk Yüzde 50'nin Altına Düştü
Erzurum'da Kereste Fabrikası Yangını, 5,5 Saatte Söndürüldü
Erzurum'da Kereste Fabrikası Yangını, 5,5 Saatte Söndürüldü
Zihinsel Engelli Oğlu Bıçakladı, Hastanede Kurtarılamadı
Zihinsel Engelli Oğlu Bıçakladı, Hastanede Kurtarılamadı
Berber Atakan’ı Öldüren Müşterisi: Babamın Mezarına Küfretti, Vurdum
Berber Atakan’ı Öldüren Müşterisi: Babamın Mezarına Küfretti, Vurdum
Mahkemeden Eşini Baltayla Öldüren Sanığın Eylemi İçin 'acımasız' Ve 'zalim' Değerlendirmesi
Mahkemeden Eşini Baltayla Öldüren Sanığın Eylemi İçin 'acımasız' Ve 'zalim' Değerlendirmesi
Özel Ekip, 2 Yıl Önce Kayıp İlanı Verilen Kadının Cesedini Toprağa Gömülü Buldu
Özel Ekip, 2 Yıl Önce Kayıp İlanı Verilen Kadının Cesedini Toprağa Gömülü Buldu