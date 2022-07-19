Mersin'de Trafik Kazaları, Mobese Kameralarında

Mersin'de Trafik Kazaları, Mobese Kameralarında

MERSİN kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce otomobil ile yayaların karıştığı bazı kaza görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde ana caddeden ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçiyor. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, son anda aracın altında kalmaktan kurtuluyor. Başka bir kazada yaya yolunu kullanan bir kişiye, kontrolsüz gelen otomobil çarpıyor. Diğer kaza görüntülerinde ise otomobil, ana caddeden giden motosikletliye çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile motokurye, metrelerce savruluyor.(DHA)

FOTOĞRAFLI

Mersin'de Trafik Kazaları, Mobese Kameralarında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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