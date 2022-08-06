Mersin'deki Orman Yangını, 4'üncü Günde Kısmen Kontrol Altında

Mersin'deki Orman Yangını, 4'üncü Günde Kısmen Kontrol Altında

MERSİN'de, 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 4 gün önce çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta yangın çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çalışma yaptı. Devam eden çalışmalarda 1 itfaiye eri de kayalıklardan düşüp hafif yaralandı. Havanın kararmasıyla dün helikopterlerle çalışmalara ara verildi, karadan müdahale ise sürdü. Ekipler, dün öğle saatlerinde dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi durduruldu. Karadan da ekipler, alevlere müdahaleyi gece boyunca sürdürdü. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 4'üncü günde büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Mersin'deki Orman Yangını, 4'üncü Günde Kısmen Kontrol Altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Duygu, Evinde Erkek Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Yaralandı
Duygu, Evinde Erkek Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Yaralandı
Çanakkale'de Otomobiller Çarpıştı; Karı Koca Öldü, Çocukları Dahil 5 Yaralı
Çanakkale'de Otomobiller Çarpıştı; Karı Koca Öldü, Çocukları Dahil 5 Yaralı
Sokakta Karşılaştığı Husumetlisi Tarafından Öldürüldü
Sokakta Karşılaştığı Husumetlisi Tarafından Öldürüldü
İzmir'de 5 Yıl Önce Orman Yangınında Zarar Gören 1200 Hektar Alan Yeşillendi (2)- Yeniden
İzmir'de 5 Yıl Önce Orman Yangınında Zarar Gören 1200 Hektar Alan Yeşillendi (2)- Yeniden
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek
Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı
Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı
Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı
Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı