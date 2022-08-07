Mersin'deki Orman Yangınında 15 Hektar Zarar Gördü

Mersin'deki Orman Yangınında 15 Hektar Zarar Gördü

MERSİN'de ormanda çıkıp, 4'üncü gününde kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)-MERSİN'de ormanda çıkıp, 4'üncü gününde kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde 3 Ağustos'ta orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında 1 itfaiye eri de kayalıklardan düşüp, hafif yaralandı. Havadan ve karadan süren çalışmalarla yangın ancak dün kontrol altına alınabildi. Ekipler, 15 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Mersin'deki Orman Yangınında 15 Hektar Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Fransa’dan Türkiye’ye Tatile Gelen Aile Kaza Yaptı: 4 Yaralı
Fransa’dan Türkiye’ye Tatile Gelen Aile Kaza Yaptı: 4 Yaralı
Manavgat'ta Yanan Alanlarda Yaban Hayatı Yeniden Canlanıyor
Manavgat'ta Yanan Alanlarda Yaban Hayatı Yeniden Canlanıyor
Tuğçe'den Kazada Yaralanan Babasına: Bir Daha Araba Kullanma, Yeni Araba Da Alma
Tuğçe'den Kazada Yaralanan Babasına: Bir Daha Araba Kullanma, Yeni Araba Da Alma
Düğünde Silahlar Ateşlendi, Sokakta Oynayan Abdulsamet Vuruldu
Düğünde Silahlar Ateşlendi, Sokakta Oynayan Abdulsamet Vuruldu
Kartal'da Otomobille Motosikletlinin Karıştığı Kaza Kamerada
Kartal'da Otomobille Motosikletlinin Karıştığı Kaza Kamerada
Soma'daki Orman Yangını 12 Saatte Kontrol Altında
Soma'daki Orman Yangını 12 Saatte Kontrol Altında
İstanbul-ümraniye’de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
İstanbul-ümraniye’de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı