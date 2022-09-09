Mersin'deki Yangın Sonrası 8 Orman Personelinin Tedavisi Sürüyor

Mersin'deki Yangın Sonrası 8 Orman Personelinin Tedavisi Sürüyor

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 29'uncu saatte kontrol altına alınan orman yangınında yaralanan 8 orman işletme personelinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 29'uncu saatte kontrol altına alınan orman yangınında yaralanan 8 orman işletme personelinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde 7 Ekim sabahı başlayıp, Silifke'ye de sıçrayan yangın, 29 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar tespiti için harekete geçildi. Bu arada müdahale sırasında arazözün devrilmesi ile yaralanan Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Davut Şeker, Adem Bal ve Ahmet Aydın'ın Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Rüzgarın yön değiştirmesi ile yangın sahasının içinde kalıp, yaralanan Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Kunt, Musa Kuzu, Umut Yıldırım, Şamil Abdullah Karip ve Ulaş Yelaldı'nın ise Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Mersin'deki Yangın Sonrası 8 Orman Personelinin Tedavisi Sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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