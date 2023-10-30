Mersin'in Mezitli İlçesinde Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Mersin'in Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenledi. Türk bayrağı ve Atatürk posterinden oluşan dev bayrağın açıldığı yürüyüşe; CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz da katıldı.

Mersin'in Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’düzenledi. Yürüyüş Menderes Mahallesi’nde bulunan Demokrasi Meydan’ından başlayarak, Amfi Tiyatro’da sona erdi. Türk bayrağı ve Atatürk posterinden oluşan dev bayrağın açıldığı yürüyüşte; CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Av. Ulaş Yılmaz ile yöneticileri, siyasi parti ve STK yöneticileri, dernekler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile binlerce yurttaşlar katıldı

Yürüyüşün ardından 100. Yıl coşkusu; Amfi Tiyatro’daki Naba Akustik ve Fosiller konseri ile devam etti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın katılımcılarla birlikte Zafer Meşalesini yakarak başlayan konserde; binlerce Cumhuriyet sevdalıları marş, türkü ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

“CUMHURİYETİMİZİ KORUYUP KOLLAYACAĞIZ”

Neşet Tarhan, burada şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk girdiği büyük savaşlardan sonra şöyle diyordu; "Yurtta Barış Dünyada Barış" diyordu ve savaşa karşı olduğunu ilan ediyordu. Fakat halen dünya bu sözlere kulaklarını kapatmış durumda. Bugünlerde biliyorsunuz Filistin’de on binlerce çocuk ve insanımız öldü. Bu nedenle savaşa karşıyız. Bu nedenle Atatürk’ün söylediği sözlere inanıyoruz, savaşın karşısında durup barışı savunuyoruz. Cumhuriyet çok güzel bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizi koruyup kollayacağız. Atatürk’ün emanetine Mezitli ailemle hep birlikte sahip çıkacağız. Bunun yanında gerçek demokrasiyi de kurmamız gerekiyor. Bunu Mezitli ailemle yapacağıma inanıyor ve Mezitli halkıyla gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye.”

“DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ”

Ali Mahir Başarır ise şunları dedi:ü

“Bugün muhteşemsiniz Mezitli. Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla, gurur ve onurla kutluyoruz. Sabah Anıtkabir’de atamın huzurundaydım. Atamın önünde saygı duruşunda bulunduk ve oradan Mezitli’ye geldim. Çünkü biliyorum ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, laikliğe ve cumhuriyetin değerlerine Türkiye’de en çok değer veren ilçelerden birisi Mezitlidir. Atalarımız bir kurtuluş mücadelesi verdi. Kurtuluş savaşını kazandık ama bir şey daha yapmak gerekiyordu. Egemenliği tek adamdan alıp millete vermek gerekiyordu. Demokrasiyi getirmek gerekiyordu. Yetmedi laikliği anayasaya koymak gerekiyordu. Medeni kanunu getirmek gerekiyordu. Bunların hiçbiri yetmedi; kadın-erkek eşittir demek gerekiyordu. İşte bunları Dünyada tek yapan lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz Atamızın yolundayız. Biz laik cumhuriyete nesilden nesile savunmak zorundayız. Böylesi coşkulu organizasyonu düzenleyen Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlu olsun.”

“YAŞASIN YÜZLERCE YIL CUMHURİYET”

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz ise konuşmasında şöyle konuştu:

“Cumhuriyeti var eden ve Cumhuriyet’in var ettiği kadınlar,Cumhuriyet’le gurur duyan güzel insanlar, cumhuriyet, aydınlanmanın adıdır. 100 yıl önce yakılan bir devrim ateşidir cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesidir cumhuriyet. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Cumhuriyet laikliktir. Türkiye demokratik laik ülke oluşuyla Müslüman ülkelerden ayrılır ve bu yanıyla ışıldar, onu ışıldatan özellik laikliktir. Cumhuriyet bir halkın özlemidir. Savaşlardan yorulmuş, yoksul ve yoksun kalmış ülkesinde yurtta barış dünyada barış temennisiyle dünyaya örnek olmuş devrim Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet alın terinden akan emektir. Namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir, Devrimlerdir, Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Ben bir Cumhuriyet sevdalısıyım dostlar. Bu yüzden Atatürk'ten yanadır hep sözlerim. Cumhuriyet benim, cumhuriyet biziz.Sonsuza dek yaşayacağımız Cumhuriyetimizin 100.Yılı kutlu olsun. Laik Demokratik Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağımız cumhuriyetimizin 100. Yılını burada sizlerle, bu coşkuyla kutlamaktan ilçem adına onur ve gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Laik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın yüzlerce yıl Cumhuriyet.”

Anka Haber Ajansı