Mersinli Limon Üreticisi: Limona ‘3 Lira’ Diyorlar. Zaten Maliyeti 5 Lira

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin’in Erdemli ilçesinde limon üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir üretici, limona maliyetinden daha düşük fiyat verdiklerini belirterek, “‘3 lira’ diyorlar. Zaten maliyeti 5 lira. Hele bizim başka bir bahçemiz var, tonajla suluyoruz; ona hem dönüm parası veriyoruz hem de elektrik parası veriyoruz. Her ay, 4 dönüm araziye 1,5-2 bin lira su parası ödüyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin’in Erdemli ilçesinde limon üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir üretici, limona maliyetinden daha düşük fiyat verdiklerini belirterek, “‘3 lira’ diyorlar. Zaten maliyeti 5 lira. Hele bizim başka bir bahçemiz var, tonajla suluyoruz; ona hem dönüm parası veriyoruz hem de elektrik parası veriyoruz. Her ay, 4 dönüm araziye 1,5-2 bin lira su parası ödüyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum” dedi.

Cengiz Gökçel, Erdemli’de limon üreticilerini ziyaret etti. Gökçel’e ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan bir limon üreticisi, gübrenin çuvalını 30 liraya alırken limonun kilosunu 1,5 liraya verdiklerini belirterek, “Şimdi çuvalı olmuş 700 lira. 30 liraya aldığımız ilaç şimdi olmuş 450 lira. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Aşırı masraf var” diye konuştu.

Gökçel ise limon üreticilerinin yaşadığı sorunları Meclis’te defalarca dile getirdiğini anımsatarak, ihraç edilen limonu için 50 dolar teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.

Başka bir limon üreticisi de ürünlerinin dalda kaldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“‘3 lira’ diyorlar. Zaten maliyeti 5 lira. Hele bizim başka bir bahçemiz var, tonajla suluyoruz; ona hem dönüm parası veriyoruz hem de elektrik parası veriyoruz. Her ay, 4 dönüm araziye 1,5-2 bin lira su parası ödüyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum.”

Şubat ayında hasat etmeleri gereken limonları alıcı bulamadıkları için hâlâ hasat toplayamadıklarını belirten üretici, “Şubat ayında hasat etmemiz gerekiyordu. Şimdi 3 liraya bile alıcı yok. Kırmızı örümcek oldu, hastalığa karşı ilaç yapamadım” dedi.

Anka Haber Ajansı