Mersinliler, 2024’e Büyükşehir’in ‘Sokak Partisi’yle Girdi

Mersinliler 2024 yılını Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen coşkulu ‘Sokak Partisi’ ile karşıladı. Büyükşehir tarafından düzenlenen partide Mersinliler, 2023’ün son gününün tadını çıkartarak 2024’e coşkuyla girdi.

Mersinliler 2024 yılını Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen coşkulu ‘Sokak Partisi’ ile karşıladı. Büyükşehir tarafından düzenlenen partide Mersinliler, 2023’ün son gününün tadını çıkartarak 2024’e coşkuyla girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen ‘Sokak Partisi’ yeni yıl coşkusunu meydandan tüm Mersin’e yaydı. Alanı dolduran Mersinliler, birbirinden eğlenceli şarkılarla 2024’ü karşıladı.

DJ Cingiz ve MC Demir ile partiye muhteşem başlangıç yapan Mersinliler, DJ Ozzy ve MC Halil’in performansı ile coşkuyu doruğa çıkardı. Daha sonra sahneye çıkan Mersinli grup Sabotaj birbirinden güzel şarkıları Mersinliler için seslendirdi. Gecede sahne alan son sanatçılar olan Arem Ozguc ve Arman Aydın ise 2023’ün son dakikalarında Mersinliler'e unutulmaz anlar yaşattı. Gece boyu nostaljik şarkılarla geçmişe yolculuk yapan vatandaşlar, son dönemlerin en çok sevilen pop şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Hem yerli hem yabancı şarkıların DJ performanslarıyla coşan vatandaşlar, 2023’ün son gününde unutulmaz bir gece yaşadı.

Temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün (MSK) sevimli maskotu Caretta da partide yerini alarak gençleri eğlendirdi. Büyükşehir tarafından meydana kurulan Yılbaşı Pazarı da yılın son gününde misafirlerini ağırladı. Meydana gelerek partinin tadını çıkaran vatandaşlar, Yılbaşı Pazarı’ndan sevdiklerine hediyeler almayı da ihmal etmedi. Sokak Partisi’nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da Mersinlilere ‘Kaynar’ ve ‘Çorba’ ikram edildi.

Saatler boyunca birbirinden renkli şarkılarla eğlenen Mersinliler, hep bir ağızdan 10’dan geriye sayarak 2024’e coşkuyla girdi ve yeni yılın ilk dakikalarını dans ederek karşıladı.

7’DEN 70’E TÜM MERSİNLİLER ‘SOKAK PARTİSİ’NİN TADINI ÇIKARTTI

Partiye katılan vatandaşlardan Harika Bayram, partinin çok güzel geçtiğini ve çok keyif aldığını belirterek, “Büyükşehir’in etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Çok mutluyum. 2024’e burada girmek çok güzel bir duygu” dedi.

Ertuğrul Çetin ise etkinliğin çok zevki olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben çok eğlendim. Şarkılar çok güzeldi. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek, Büyükşehir’in etkinliklerine de katıldığını ve her birinden ayrı keyif aldığını ifade etti.

Partide doyasıya eğlenen Milana Pogadina da “Muhteşem gidiyor. Bugün çok iyi geçti daha önce Büyükşehir’in bayram etkinliklerine de katıldım” dedi ve herkesin yeni yılını kutladı. Ayşegül Küçük Yıldırım ise partide çok eğlendiğini söyleyerek, “Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” diye konuştu.

Gençlerden Ecrin Balcı ise Büyükşehir’in partisinde inanılmaz keyif aldığını ve yeni yıla Büyükşehir’le girmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, “Bu kadar eğleneceğimizi düşünmemiştik. Normalde rezervasyon yaptırmıştık ama iptal ettik ve buraya geldik. Gerçekten çok güzel. Hiç pişman değiliz” dedi. Gençlerden Baran Duran da etkinlikten çok memnun kaldığını belirterek, Büyükşehir’in daha önce de birçok etkinliğine katıldığını ve çok eğlendiğini söyledi.

Anka Haber Ajansı