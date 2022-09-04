Merve Tuncel'den 3 Altın Madalya

Merve Tuncel'den 3 Altın Madalya

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Milli sporcu Merve Tuncel 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

ANKARA, (DHA)-

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Milli sporcu Merve Tuncel 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Tuncel, şampiyonada daha önce 800 metre serbestte 8.26.80'lik derecesiyle altın madalya alarak oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü olmuş, ardından ise serbest stil 400 metrede 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştı. Tuncel böylelikle şampiyonayı 3 altın madalya ile tamamlamış oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Avcılar’daki Saldırıdan 1 Gün Önce Keşif Yapılmış
Avcılar’daki Saldırıdan 1 Gün Önce Keşif Yapılmış
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (3)
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (3)
Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne Çocuğunu Balkondan Aşağı Bıraktı
Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne Çocuğunu Balkondan Aşağı Bıraktı
Çanakkale'de 1 Kişinin Öldüğü 54 Kişinin Yaralandığı Kazada Otobüs Şoförü Tutuklandı
Çanakkale'de 1 Kişinin Öldüğü 54 Kişinin Yaralandığı Kazada Otobüs Şoförü Tutuklandı
Kazada Ölen Özge Öğretmen, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kazada Ölen Özge Öğretmen, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (2)
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü (2)
Tuzla'da Art Arda Yaşanan İki Ayrı Kazada 1 Kişi Yaralandı
Tuzla'da Art Arda Yaşanan İki Ayrı Kazada 1 Kişi Yaralandı