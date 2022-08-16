Meşrubat Yüklü Tır Devrildi, Yolda Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Meşrubat Yüklü Tır Devrildi, Yolda Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde devrilen meşrubat yüklü TIR'ın şoförü yaralandı.

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde devrilen meşrubat yüklü TIR'ın şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle otobüs, TIR ve kamyonlara kapanan kara yolunda uzun ara çkuyruğu oluştu.

Maden ilçesi yakınlarında A.K.'nin kontrolünden çıkan meşrubat yüklü 41 AFS 216 plakalı TIR, yola devrildi. Kazada sürücü A.K. yaralanırken, meşrubatlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından Maden Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR'ın devrildiği yolda sadece otomobil gibi küçük araçların geçebileceği mesafede açıklık kalınca, ulaşım kontrollü sağlandı. TIR, kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü. (DHA)

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Meşrubat Yüklü Tır Devrildi, Yolda Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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