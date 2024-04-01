Mesut Ergin: “Türkiye Kazandı, Ayvalık Kazandı. Bu Zafer Hepimizin”

Yeniden Ayvalık Belediye Başkanlığı’na seçildiği netleşen CHP’li Mesut Ergin, “Türkiye kazandı, Balıkesir kazandı, Ayvalık kazandı. Bu zafer hepimizin” dedi.

Netleşen sonuçlara göre, yüzde 58.8 oy oranıyla ikinci kez Ayvalık Belediye Başkanlığı’nı kazanan Başkan Ergin’i, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, parti bayrakları ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganlarıyla karşıladı.

Mesut Ergin, burada “Ayvalık'ta laikler, Atatürkçüler, demokrasi kazandı. Yurtseverler, Kuvayimilliyeciler, bu millete saygı duyanlar kazandı. Ayvalık kazandı, bu zafer hepimizin. Türkiye kazandı, Balıkesir kazandı” diye konuştu.





Anka Haber Ajansı