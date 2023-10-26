Metin Lokumcu Davasında Tanık Polisler Dinlendi

Öğretmen Metin Lokumcu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkında açılan davanın bugün 11. duruşması yapıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, "Recep Tayyip Erdoğan, konvoyuyla doğu tarafına hareket edince biz de onun sağından onu takip ettik. Sağ taraftan taşlamalar devam ediyordu. Konvoy durunca koruma

ESRA NUR PERVAN

Öğretmen Metin Lokumcu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkında açılan davanın bugün 11. duruşması yapıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, "Recep Tayyip Erdoğan, konvoyuyla doğu tarafına hareket edince biz de onun sağından onu takip ettik. Sağ taraftan taşlamalar devam ediyordu. Konvoy durunca koruma polisinin düştüğünü öğrendik o sırada koruma polisleri havaya ateş açtı. Sanırım müdürleri ateş etmemeleri için uyardı" dedi. Dava, 1 Şubat'a ertelendi.

Öğretmen Metin Lokumcu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın 11. duruşması, bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Saat 11.00’de başlayan duruşmada, daha önce tanık olarak dinlenmesine karar verilen polislerin ifadelerine başvuruldu.

TANIK POLİSLER DİNLENDİ

Bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada dinlenen tanık polisler şu ifadeleri verdi:

Tanık Polis A.D: "O gün biz Recep Tayyip Erdoğan'nın miting alanının sahil tarafındaydık. Olay İş Bankası tarafında gerçekleşti. Miting esnasında kargaşa çıktı. Orası trafiğe kapalı olduğu için biz oraya girdik, göstericiler ara sokaklara dağıldı. AK Parti İl Binası’nın orada yoğun bir müdahale vardı. TOMA'yla su sıkılıp uzaklaştırılıyordu. Recep Tayyip Erdoğan, konvoyuyla doğu tarafına hareket edince biz de onun sağından onu takip ettik. Sağ taraftan taşlamalar devam ediyordu. Konvoy durunca koruma polisinin düştüğünü öğrendik, o sırada koruma polisleri havaya ateş açtı. Sanırım müdürleri ateş etmemeleri için uyardı. Olay esnasında ölen şahsı ben hiç görmedim. Müdahalenin ilk başladığı anda biz karşıdaydık, oradaydım. Sahil yolunun deniz tarafında miting alanı var, şahıslar yolu geçip miting alanını karıştırmaya çalıştı, taşlamaya başladı. Müdahaleden önce anons geçildi. Tazikli su, gazlı müdahale şeklinde bir müdahale olunca anons geçilir. Ben anonsu duymadım, araçta iki motor vardı ben sesten anonsu duymadım. Ama müdahaleden önce anons edilir, dinlemedikleri takdirde müdahaleye geçilir."

Tanık Polis M.A: "O dönem panzer sürücüsüydüm araç arıza yaptı çok kullanamadık. Gösterilere biraz uzaktım. 4 yıl Hopa’da görev yaptım. Zaman zaman olayların içerisinde, zaman zaman 100 metre gerisinde kaldım. Panzerin görüş açısı çok iyi değildi. Bir kısımda su sıktık. Su sıkma emri geldi, kalabalık grup üzerine su sıktık. Karşı taraftan üzerimize taş, sopa ve cam şişe atılıyordu."

Tanık polis H.T: "Araçlar miting alanının orada sarp istikametindeydi. Müdahale nasıl başladı, o aşamalara nasıl geldiğini görmedim. Kargaşa oldu biz araçtan indik sonrasında gaz geldi."

Tanık H.Ç.K: "O dönem Emniyet Müdür Yardımcısıydım, sahada kaymakam beyin yanındaydım. İzinli değildim çalışıyordum. Olayın bazı yerlerini gördüm. Sanırım Emeğin Partisi pankart asmıştı. Pankart asılınca görevli polisler pankartı indirmek istedi, sonrasında tuğla, taş atıldı. Olayın olduğu yer inşaattı. Polise taş, tuğla atılınca müdahale başladı. Olaylar başladığında biz dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumaya almıştık."

Tanık polis S.Ö: "Miting alanıyla olayların olduğu yerin ortasında bir yerdeydim. 5-6 kişilik gruptuk sahilde bekliyorduk, sahil kenarında ortadaydım, 5-6 kişilik bir gruptuk."

Tanık polis A.M: "Su panzerinde görevliydim ama panzerin su atma motoru bozulmuştu görev yapamamıştım. Panzerin küçük camından etrafı gözlüyordum. Olay yerine 60-70 metre uzaklıktaydım. Orada bir gösterici bir grup vardı oraya müdahale edildiğini gördüm. Panzerimiz su atamadı çalışmadı. Sireni çalıştırarak sağa sola gidip geldik müdahale edemedik. Müdahale edildi ama oradaki olayları bilmiyorum."

Tanık polis T.Ş: "Olay günü görevliydim en çok bulunduğum nokta büfe ve taksi durağının orada görev yapıyordum. Recep Tayyip Erdoğan, konuşmaya başladığı zaman ekiplerin müdahale ettiğini gördüm. İnşaat alanında arbede çıktı, yoğun bir kalabalık vardı daha sonra taşlama başladı. Müdahale başladıktan sonra yoğun bir şekilde suyla ve gazla müdahale oldu. Taşlama başladıktan sonra biber gazı ve çevik kuvvet yardımıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı."

Anka Haber Ajansı