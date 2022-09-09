Metrobüs Kazası Sonrası Dakikalarca Yol Yürüdüler

Metrobüs Kazası Sonrası Dakikalarca Yol Yürüdüler

AVCILAR'da 2 metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan kazada 99 kişi yaralandı.

Oğuzhan UYSAL-Ozan URAL-Oğuzhan CİN/İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da 2 metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan kazada 99 kişi yaralandı. Kaza sonrasında metrobüs seferleri dururken, İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar D-100 Karayolu'nda yürüdü, araç sürücüleri kontak kapattı.

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildirken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği kazada 99 yolcunun yaralandığını açıkladı. Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı. Kaza sonrası yolcular metrobüsten inerek yürüdü. Yürüyenler nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı bazı noktalarda durdu. Yürüyen bir yolcu, "Kalabalığı görüyorsunuz. Acayip bir yoğunluk var. İnsanları otobüslerden dışarı çıkarmıyorlar. Tehlikeli olduğu için. Sefaköy'den beri yürüyorum. 2 kilometreye yakındır yürüyorum" dedi. 2 buçuk saattir yolda olduğunu söyleyen bir başka kişi de, "2 buçuk saattir yoldayım. Yol açık dediler. Ancak buraya kadar gelebildik. Beşyoldayım ileriye gidermiyorum." diye konuştu. (DHA)

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Metrobüs Kazası Sonrası Dakikalarca Yol Yürüdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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