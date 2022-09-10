Metrobüs Kazasından Önce Şoförün Yardım Talebi Kamerada: Çok Kötü Oldum, Bana Ambulans Çağırın

AVCILAR'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ - /İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili metrobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyelen sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı