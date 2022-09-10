Metrobüs Kazasından Saniyeler Sonrası : Toz Bulutu Ve Dumanlar Yükseldi

Erol DEĞİRMENCİ - /İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı andan saniyeler sonrası kameralara yansıdı. Görüntülerde toz ve dumanların yükseldiği görülürken çevredekilerin ambulans çağırmaya çalıştığı duyuluyor.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Sosyal Tesisler Durağı'nın yakınında meydana geldi. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen saniyeler sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde toz ve dumanın yükseldiği görülüyor. Çevredekilerin de ambulans çağırma çabasında olduğu duyuluyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı