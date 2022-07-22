Metrobüste Çıkan Yangın Yolcularda Paniğe Neden Oldu

Metrobüste Çıkan Yangın Yolcularda Paniğe Neden Oldu

KADIKÖY Acıbadem Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ – Murat KORKMAZ /İSTANBUL(DHA)- KADIKÖY Acıbadem Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular panikle kendilerini dışarı atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüs aracının motor kısmında çıktı. Metrobüs durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken yolcular da panikle kendilerini dışarı attı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydetti. Yangın nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Metrobüste Çıkan Yangın Yolcularda Paniğe Neden Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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